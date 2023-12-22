ЗСУ збили на півдні одразу три російських бомбардувальника Су-34

Сили оборони України на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.
«Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого Shahed отримав послання від окупантів: «сDохните сYки». Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку — мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34», — повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
- На початку грудня українські оборонці збили російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний.
- У листопаді Речник Повітряних сил підтвердив знищення російської авіації над Брянською областю в травні із ЗРК Patriot. Тоді «завдяки нестандартним діям» підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів — один винищувач Су-34, один Су-35, два рідкісні гелікоптери Мі-8МТПР-1 і ще один Мі-8. Юрій Ігнат додав, що невдовзі після цих подій Patriot збив над Чорним морем ще один Су-35.