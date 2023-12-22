ЗСУ збили на півдні одразу три російських бомбардувальника Су-34

Сили оборони України на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.

«Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого Shahed отримав послання від окупантів: «сDохните сYки». Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку — мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34», — повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.