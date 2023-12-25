Генштаб підтвердив знищення двох російських літаків за добу

За минулу добу росія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34 та багатоцільовий винищувач Су-30СМ. А ще 760 окупантів, 19 танків, 33 артсистеми та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Протягом доби між Силами оборони України та російським військом відбулося 66 бойових зіткнень. Українські військові відбилися на Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Також окупанти безуспішно штурмували українські позиції 23 рази на Херсонському напрямку.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

У Повітряних силах уточнили, що Су-34 знищили на Донеччині, а Су-30СМ — над Чорним морем.