На Маріупольському напрямку збили російський бомбардувальник Су-34

На Маріупольському напрямку збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

«Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром — не повернувся. «Вечного полета, братья!», — написав він.

Олещук додав, що наразі триває атака на Україну дронів-камікадзе Shahed. Їх збивають.

Також перевіряється збиття російського винищувача Су-30 — по ньому працювали в Одеському напрямку в районі Чорного моря.