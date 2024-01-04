У росії на аеродромі «Шаґол» згорів бомбардувальник Су-34. Імовірно, це операція ГУР

У росії на аеродромі «Шаґол», що на півночі міста Челябінськ, у ніч на 4 січня 2024 року згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Він входив до складу авіаційного полку 21 змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил рф.

Відео підпалу літака невідомим опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України. Там без деталей додали, що «причини займання літака уточнюються», але низка українських медіа з посиланням на джерела писали, що за цим може стояти ГУР.