У Польщі не знайшли слідів російської ракети, яка залетіла в повітряний простір країни

Польські військові не знайшли жодного елементу російської ракети на території Люблінського воєводства.

Про це повідомило Оперативне командування Польщі.

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Пошукова операція завершилася, у ній брали участь приблизно 500 польських військових. У Польщі заявили, що метою пошуку було остаточне підтвердження того, що жоден елемент російської ракети не залишився на території країни.