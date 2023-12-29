МЗС Польщі передало рф ноту щодо російської ракети, що залетіла на територію країни

Міністерство закордонних справ Польщі вимагає від росії пояснити порушення свого повітряного простору російською ракетою.
Про це повідомили в польському МЗС.
Увечері 29 грудня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський зателефонував тимчасовому повіреному у справах російської федерації Андрію Ордашу і передав йому відповідну ноту.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. Загинули щонайменше 30 людей, понад 160 людей поранені. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.
- Під час ранкової російської ракетно-дронової атаки з території України до польського повітряного простору залетів невідомий обʼєкт.
- Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Це сталося приблизно о 7-й ранку. За ракетою слідкував радар.