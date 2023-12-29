МЗС Польщі передало рф ноту щодо російської ракети, що залетіла на територію країни

Міністерство закордонних справ Польщі вимагає від росії пояснити порушення свого повітряного простору російською ракетою.

Про це повідомили в польському МЗС.

Увечері 29 грудня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський зателефонував тимчасовому повіреному у справах російської федерації Андрію Ордашу і передав йому відповідну ноту.