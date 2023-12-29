Начальник Генштабу Польщі підтвердив, що в країну залетіла російська ракета

Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Це сталося приблизно о 7-й ранку. За ракетою слідкував радар.
«Усе вказує на те, що російська ракета вторглася в повітряний простір Польщі. Ми маємо підтвердження цього на національному й союзницькому радарах», — сказав генерал Кукула.
«Ми відслідковували траєкторії польоту більшості цих ракет і мали інформацію про кількість і напрямки руху. У цьому випадку одна з цих ракет, як я вже згадував, перетнула польський кордон і згодом залишила його», – додав він.
Видання Polsat News із посиланням на джерела пише, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101. Вона нібито потім знову залетіла в Україну і була збита протиповітряною обороною.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. Загинули щонайменше 26 людей, понад 120 людей поранені. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.
- Під час ранкової російської ракетно-дронової атаки з території України до польського повітряного простору залетів невідомий обʼєкт.