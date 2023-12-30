Польща не отримає пояснень від росії щодо ракети, яка залетіла в її повітряний простір, поки не надасть «конкретних доказів». Тимчасовий повірений у справах рф Андрій Ордаш після виклику до МЗС Польщі назвав усі звинувачення «голослівними».

Його слова цитує РИА Новости.

«Поки не буде наведено конкретних доказів, ми не будемо давати ніяких пояснень, тому що ці звинувачення голослівні», — заявив тимчасовий повірений.

Він пригадав листопад 2022 року, коли ракета вбила двох людей у польському прикордонному селі. «Тоді російську сторону також намагалися звинуватити в цьому інциденті. Згодом виявилося, що ракета була випущена українськими військовими», — заявив Ордаш.