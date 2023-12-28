Президент Венесуели наказав «активізувати оборонні дії» через британський корабель у Гаяні

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що розміщення британського військового корабля HMS Trent у Гаяні порушує «дух» угоди між Гаяною і Венесуелою і є «практично військовою загрозою з боку Лондону».

Про це повідомляє Reuters.

Мадуро видав наказ про «активізацію спільних оборонних дій національних збройних сил» біля узбережжя Ессекібо.

Reuters

Військове керівництво на сході Венесуели заявило, що 5 600 військовослужбовців готові до операції.

У заяві Міністерства закордонних справ Венесуели йдеться, що країна «зберігає всі дії в рамках Конституції та міжнародного права для захисту своєї морської та територіальної цілісності».