Президент Венесуели наказав «активізувати оборонні дії» через британський корабель у Гаяні

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що розміщення британського військового корабля HMS Trent у Гаяні порушує «дух» угоди між Гаяною і Венесуелою і є «практично військовою загрозою з боку Лондону».
Про це повідомляє Reuters.
Мадуро видав наказ про «активізацію спільних оборонних дій національних збройних сил» біля узбережжя Ессекібо.
Військове керівництво на сході Венесуели заявило, що 5 600 військовослужбовців готові до операції.
У заяві Міністерства закордонних справ Венесуели йдеться, що країна «зберігає всі дії в рамках Конституції та міжнародного права для захисту своєї морської та територіальної цілісності».
- У Венесуелі 3 грудня пройшов референдум про приєднання (фактично анексію) частини Гаяни в районі річки Ессекібо. 95% проголосували за підтримку претензій на територію, багату на нафту і корисні копалини.
- 9 грудня Мадуро підписав кілька указів щодо анексії Ессекібо, які передбачають створення Національної комісії із захисту Ессекібо та Зони комплексної оборони, філій державної нафтогазової компанії PDVSA і металургійного конгломерату CVG в Ессекібо, а також затвердив нову карту країни, включивши до її складу Ессекібо.
- Регіон Ессекібо площею у 160 000 квадратних кілометрів — це переважно густі джунглі, але у 2015 році біля його узбережжя виявили поклади нафти. Після цього Венесуела відновила свої територіальні претензії. Ще одна причина територіальних претензій — вибори у Венесуелі, які мають відбутися у 2024 році. Мадуро в такий спосіб намагається отримати внутрішню підтримку.
- 15 грудня лідери Венесуели та Гаяни домовилися, що країни не будуть застосовувати силу одна проти одної, і погодилися створити спільну комісію для розвʼязання питання щодо гаянського регіону Ессекібо.
- 24 грудня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що готується відправити корабель HMS Trent до Гаяни на знак дипломатичної та військової підтримки.