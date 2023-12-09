Лідер Венесуели Мадуро підписав кілька указів щодо анексії Ессекібо

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро підписав укази, які стосуються анексії регіону Ессекібо — багатої на нафту частини сусідньої Гаяни.

Про це пише венесуельське медіа Últimas Noticias.

Перший указ передбачає створення Національної комісії із захисту Ессекібо, яка складатиметься з Ради оборони, Ради федерального уряду, Ради національної безпеки та політичного, релігійного й академічного секторів. Комісію має очолити віцепрезидент Делсі Родрігез. Другий указ Мадуро підписав про Зону комплексної оборони Гаяна — Ессекібо.

Водночас своїми указами Мадуро планує створити в регіоні філії державної нафтогазової компанії PDVSA і металургійного конгломерату CVG.

Також лідер Венесуели затвердив нову карту країни, включивши до її складу Ессекібо, і призначив керівником нового анексованого штату Родрігеса Кабельо з політико-адміністративним штабом у Тумеремо.

Що відбувається між Венесуелою і Гаяною?

У Венесуелі 3 грудня пройшов референдум про приєднання (фактично анексію) частини Гаяни в районі річки Ессекіб. 95% проголосували за підтримку претензій на територію, багату на нафту і корисні копалини.

Регіон Ессекібо площею у 160 000 квадратних кілометрів — це переважно густі джунглі, але у 2015 році біля його узбережжя виявили поклади нафти. Після цього Венесуела відновила свої територіальні претензії. Ще одна причина територіальних претензій — вибори у Венесуелі, які мають відбутися у 2024 році. Мадуро в такий спосіб намагається отримати внутрішню підтримку.

Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці й давнім партнером росії. У 2008 році рф і Венесуела підписали Меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього держава купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.