Венесуела проведе референдум про анексію частини сусідньої Гаяни

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро наказав провести у країні референдум щодо анексії більшої частини сусідньої Гаяни. Він відбудеться в неділю, 3 грудня.

Про це пише Financial Times.

Ідеться про регіон Ессекібо на заході Гаяни площею 160 тисяч квадратних кілометрів, що займає понад половину території країни. Там живуть 200 тисяч людей.

Підвищений інтерес до території Гаяни з боку Мадуро частково пояснюється багатством ресурсів, зокрема морськими покладами нафти, завдяки яким з 2019 року економіка Гаяни продемонструвала швидке зростання. Ще одна причина — вибори у Венесуелі, які мають відбутися у 2024 році.

На референдум у Венесуелі винесуть пʼять питань, серед яких — надання громадянства жителям регіону Ессекібо в Гаяні та включення нової адміністративної одиниці до складу Венесуели. Крім того, громадян запитають, чи визнають вони юрисдикцію Міжнародного суду ООН щодо прикордонної суперечки між Венесуелою і Гаяною.

Гаяна побоюється, що референдум може стати приводом для вторгнення, і звернулася до Міжнародного суду з проханням зупинити голосування. Міжнародний суд зобовʼязав Венесуелу утримуватися від «вжиття будь-яких дій», однак повністю не заборонив проведення референдуму.

«Це хрестоматійний приклад анексії», — вважає американський адвокат Пол Райхлер, який представляє інтереси Гаяни в Міжнародному суді.

Сусідні країни теж стурбовані тим, що за референдумом може послідувати спроба захопити частину території Гаяни, навіяна поведінкою союзника Венесуели росії.

Влада Бразилії вже збільшила присутність сил оборони у штаті Рорайма, що межує з Венесуелою і Гаяною.

Водночас аналітики сумніваються, що Мадуро справді планує почати вторгнення в Гаяну. Вони розглядають референдум як спробу мобілізувати прихильників Мадуро напередодні президентських виборів наступного року.

Військова делегація США відвідала столицю Гаяни Джорджтаун. Як зазначено в заяві посольства США в Гайані, під час візиту представники країн обговорили «військову готовність обох країн і здатність реагувати на загрози безпеці».