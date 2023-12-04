Абсолютна більшість венесуельців на референдумі підтримала анексію Гаяни

У Венесуелі 3 грудня пройшов референдум про права цієї країни на частину території (фактично анексію) Гаяни в районі річки Ессекіб. 95% проголосували за підтримку претензій на територію, багату на нафту і корисні копалини.

Про це повідомляє Financial Times.

Регіон Ессекібо площею 160 000 квадратних кілометрів — це переважно густі джунглі, але у 2015 році там біля узбережжя виявили поклади нафти. Після цього Венесуела відновила свої територіальні претензії.

Голосування пройшло, попри рішення Міжнародного суду про заборону «будь-яких дій, які могли б змінити статус-кво в регіоні Ессекібо». Утім, зазначимо. що суд не заборонив проведення референдуму.

Виборці позитивно відповіли на всі п’ять запитань про регіон Ессекібо. Зокрема й на те, що відхиляє юрисдикцію Міжнародного суду щодо вирішення цього питання. Також учасників запитали, чи вважають вони, що ця територія повинна стати частиною Венесуели, а її жителі отримати венесуельське громадянство.

За словами президента Національної виборчої ради Елвіса Аморосо, з 20,7 мільйона виборців Венесуели свої голоси на референдумі віддали близько 10,5 мільйона. На всі питання більшість відповіла схвально.

Організованої кампанії проти референдуму не було, тож аналітики очікували, що виборці, які були проти, залишаться вдома.

Перед голосуванням Гаяна стверджувала, що Каракас готує нарощування військових сил, якщо він захоче реалізувати рішення референдуму.

Представники уряду Венесуели заявили, що війська країни були направлені для проведення операцій проти незаконного видобутку нафти. Бразилія, яка межує з обома країнами, заявила, що посилила оборону поблизу Ессекібо перед голосуванням.

Спостерігачі та опозиційні політики у Венесуелі характеризували референдум як спробу президента Венесуели Ніколаса Мадуро отримати внутрішню підтримку, оскільки країна готується до виборів у другій половині 2024 року. Він ще не оголосив про свою кандидатуру, хоча очікують, що він балотуватиметься.