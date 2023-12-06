Лідер Венесуели оголосив про анексію частини Гаяни та закликав парламент зробити регіон Ессекібо 24-м штатом

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про примусове приєднання регіону Ессекібо — багатої на нафту частини сусідньої Гаяни. За його планом, територія має стати 24-м штатом Венесуели.

Про це повідомляє місцеве видання Últimas Noticias.

Мадуро закликав парламент Венесуели ухвалити закон про «захист спірної території». Він доручив відомствам, які видають ліцензії на видобуток нафти й газу, створити свої підрозділи на території Ессекібо. Компаніям, які там уже працюють, Мадуро дав три місяці на згортання діяльності.

Лідер держави планує провести перепис населення і видати місцевим жителям посвідки громадян Венесули.

Мадуро також призначив урядовців, які мають негайно опублікувати нову мапу Венесуели та розповсюдити її по всіх школах й університетах країни.

Ніколас Мадуро показує нову карту Венесуели. Офіс Президента Венесуели