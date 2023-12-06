Лідер Венесуели оголосив про анексію частини Гаяни та закликав парламент зробити регіон Ессекібо 24-м штатом

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про примусове приєднання регіону Ессекібо — багатої на нафту частини сусідньої Гаяни. За його планом, територія має стати 24-м штатом Венесуели.
Про це повідомляє місцеве видання Últimas Noticias.
Мадуро закликав парламент Венесуели ухвалити закон про «захист спірної території». Він доручив відомствам, які видають ліцензії на видобуток нафти й газу, створити свої підрозділи на території Ессекібо. Компаніям, які там уже працюють, Мадуро дав три місяці на згортання діяльності.
Лідер держави планує провести перепис населення і видати місцевим жителям посвідки громадян Венесули.
Мадуро також призначив урядовців, які мають негайно опублікувати нову мапу Венесуели та розповсюдити її по всіх школах й університетах країни.
- У Венесуелі 3 грудня пройшов референдум про приєднання (фактично анексію) частини Гаяни в районі річки Ессекіб. 95% проголосували за підтримку претензій на територію, багату на нафту і корисні копалини.
- Регіон Ессекібо площею у 160 000 квадратних кілометрів — це переважно густі джунглі, але у 2015 році біля його узбережжя виявили поклади нафти. Після цього Венесуела відновила свої територіальні претензії. Ще одна причина територіальних претензій — вибори у Венесуелі, які мають відбутися у 2024 році. Мадуро в такий спосіб намагається отримати внутрішню підтримку.
- Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці й давнім партнером росії. У 2008 році рф і Венесуела підписали Меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього держава купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.
- США в жовтні послабили санкції щодо нафти, золота і вторинних фінансових ринків на шість місяців, щоби спонукати Мадуро провести «вільні й чесні» вибори наступного року.