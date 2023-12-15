Венесуела та Гаяна погодилися уникати застосування сили одна проти одної

Лідери Венесуели та Гаяни домовилися, що країни не будуть застосовувати силу одна проти одної, і погодилися створити спільну комісію для розвʼязання питання щодо гаянського регіону Ессекібо.
Про це пише CNN.
Президенти Венесуели Ніколас Мадуро та Гаяни Ірфаан Алі зустрілися на одноденному саміті на карибському острові Сент-Вінсент і Гренадини.
У спільній декларації обидві країни погодилися «не погрожувати і не використовувати силу одна проти одної за будь-яких обставин» і «утримуватися словами чи вчинками від ескалації будь-якого конфлікту або розбіжностей, що виникають внаслідок будь-яких протиріч між ними».
У спільній комісії працюватимуть міністри закордонних справ Венесуели й Гаяни і технічний персонал обох країн. Лідери домовилися знову зустрітися в Бразилії протягом ближчих місяців.
- У Венесуелі 3 грудня пройшов референдум про приєднання (фактично анексію) частини Гаяни в районі річки Ессекібо. 95% проголосували за підтримку претензій на територію, багату на нафту і корисні копалини.
- 9 грудня Мадуро підписав кілька указів щодо анексії Ессекібо, які передбачають створення Національної комісії із захисту Ессекібо та Зони комплексної оборони, філій державної нафтогазової компанії PDVSA і металургійного конгломерату CVG в Ессекібо, а також затвердив нову карту країни, включивши до її складу Ессекібо.
- Регіон Ессекібо площею у 160 000 квадратних кілометрів — це переважно густі джунглі, але у 2015 році біля його узбережжя виявили поклади нафти. Після цього Венесуела відновила свої територіальні претензії. Ще одна причина територіальних претензій — вибори у Венесуелі, які мають відбутися у 2024 році. Мадуро в такий спосіб намагається отримати внутрішню підтримку.
- Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці й давнім партнером росії. У 2008 році рф і Венесуела підписали Меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього держава купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.