Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених під Запоріжжям. Прокуратура відкрила справу

Російські окупанти поблизу Роботиного на Запоріжжі розстріляли трьох українських військовополонених. Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Росіяни у грудні 2023 року поблизу Роботиного Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. На кадрах поширеного у мережі відео видно, що українські військові вже були взяті в полон та не чинили опору. Окупанти їх розстріляли, що є порушенням Женевської конвенції.
- 3 грудня ЗСУ підтвердили, що росіяни стратили двох українських беззбройних військовополонених. На кадрах видно, як група військових розстрілює двох інших військовослужбовців, що виходять із бліндажа, один з них тримає руки за головою. За даними DeepState, це сталося біля Степового Донецької області.
- 13 грудня журналісти отримали від українських військових відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як російські солдати ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними як щитом. Це сталося на Запорізькому напрямку на околицях Роботиного. Справу розслідують за фактом порушення законів та звичаїв війни.