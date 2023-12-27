Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених під Запоріжжям. Прокуратура відкрила справу

Російські окупанти поблизу Роботиного на Запоріжжі розстріляли трьох українських військовополонених. Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Росіяни у грудні 2023 року поблизу Роботиного Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. На кадрах поширеного у мережі відео видно, що українські військові вже були взяті в полон та не чинили опору. Окупанти їх розстріляли, що є порушенням Женевської конвенції.