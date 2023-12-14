Прокуратура відкрила справу через відео, де росіяни використовують полонених як живий щит

Запорізька обласна прокуратура відкрила провадження після публікації відео, де російська армія прикривається військовополоненими як живим щитом.

Справу розслідують за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За попередніми даними, військовослужбовці рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як живий щит. Слідчі дії тривають.

Про яке відео йдеться

13 грудня журналісти «Радіо Свобода» отримали від українських військових відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як російські солдати ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Це сталося на Запорізькому напрямку на околицях Роботиного.

Наразі українські військові не мають інформації про подальшу долю цих українських полонених. Бійці, які надали відео, наголосили, що в такий спосіб вони публічно повідомляють про воєнний злочин російської армії. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, на цьому напрямку воюють сили 234 десантно-штурмового полку ЗС рф.