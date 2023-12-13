Журналісти отримали кадри того, як окупанти під час бою прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Журналісти «Радіо Свобода» отримали від українських військових відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як російські солдати ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Це сталося на Запорізькому напрямку на околицях Роботиного.

На відео видно трьох беззбройних чоловіків, які одягнені в однострій ЗСУ.

Періодично російські військові стріляють з автоматів у бік українських позицій. Один із російських солдатів фізично прикривається українським, тримаючи його однією рукою за плече, а в іншій у нього автомат. Іще один військовий армії рф за кілька секунд кидає якийсь предмет у бік українських позицій – імовірно, гранату. За словами українських захисників, які надали це відео, це так звана розвідка боєм для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ.

За кілька секунд завʼязується бій, і поблизу групи російських солдатів і беззбройних вибухає, з великою імовірністю, граната. Потім сили оборони відкривають по групі вогонь зі стрілецької зброї. Російські військові присідають, але продовжують іти вперед під прикриттям полонених.

Російські солдати доходять до кущів і пагорбів, куди ховаються від вогню ЗСУ. У цей час один із полонених стоїть попереду них на колінах, обличчям за напрямком атаки росіян. Іще за кілька секунд російський військовий стріляє з автомата в напрямку одного з полонених, після чого група беззбройних збирається в одному місці на відкритому просторі.

Вони починають бігти в протилежному від позицій ЗСУ напрямку, за ними йдуть російські солдати, направляючи на них дула автоматів. Один із полонених починає швидко бігти, відриваючись від групи російських військових. Солдат армії рф робить постріл з автомата в його бік. За кілька секунд російський солдат робить іще один постріл в напрямку беззбройних людей, у цей час камера відʼїжджає. За кілька секунд, коли оператор безпілотника знову наводить зум, тіло однієї людини вже лежить на землі.

Наразі українські військові не мають інформації про подальшу долю цих українських полонених. Бійці, які надали відео, наголосили, що в такий спосіб вони публічно повідомляють про воєнний злочин російської армії. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, на цьому напрямку воюють сили 234 десантно-штурмового полку ЗС рф.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив журналістам, що це порушення з боку рф ще однієї Женевської конвенції, яка забороняє використовувати військовополонених для участі в бойових діях. Омбудсмен підкреслив, що військовополонений після надання офіційного статусу повинен перебувати в спеціально створеному таборі для військовополонених, далеко від бойових дій, і очікувати на процедуру обміну.