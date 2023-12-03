ЗСУ підтвердили, що росіяни стратили двох українських беззбройних військовополонених

Російські окупанти розстріляли двох беззбройних українських полонених — раніше в мережі зʼявилося відео страти військових.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Речник обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун нагадав, що подібні злочини не мають строку давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до Організації Обʼєднаних Націй і Червоного Хреста через відео зі стратою українських військовополонених.

Посадовець зауважив, що на кадрах чітко видно, як українські захисники виконують необхідні кроки, котрі показують, що вони здаються у полон: бійці були без зброї з піднятими догори руками.