Під санкціями Південної Кореї опинилися ще майже 700 товарів із росії та білорусі

Південна Корея посилить експортний контроль товарів з рф та Білорусі, поширивши санкції на 682 товари у відповідь на продовження росією війни проти України.

Про це пише південнокорейське видання Yonhap.

Експортні обмеження стосуються екскаваторів, акумуляторів, транспортних засобів, авіаційних компонентів, техніки та іншого.

Нова постанова збільшить загальну кількість пунктів у санкційному списку із нинішніх 798 до 1 159. Нові обмеження набудуть чинності на початку 2024 року.

Ці товари потрапили під обмеження через високу ймовірність того, що росіяни їх використають у військових цілях, хоча вони не класифікуються як стратегічні предмети за схемою експортного контролю Південної Кореї.

Водночас Сеул окремо розглядатиме винятки щодо поставок до росії чи Білорусі підсанкційних товарів.

Як Південна Корея допомагає Україні?

Військової допомоги Південна Корея Україні офіційно не надає. Проте в травні газета The Wall Street Journal писала, що Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів Сполученим Штатам, які ті надсилають Україні.

У вересні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна з 2025 року почне надавати Україні фінансову допомогу на відновлення. За словами президента, $300 млн спрямують на гуманітарні потреби вже у 2024 році, а решту $2 млрд — в 2025 році у вигляді довгострокової допомоги (на підтримку соціальної й економічної інфраструктури).

Нещодавно Сеул передав українським рятувальникам 10 машин для розмінування і 100 пікапів. А в серпні країна виділила Україні рекордну допомогу — $393 мільйони, які нададуть протягом 2024 року.