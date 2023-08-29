Південна Корея виділила Україні рекордну допомогу

Південна Корея оголосила про фінансову допомогу Україні наступного року на 520 мільярдів вон ($393 мільйони), що у вісім разів більше, ніж цього року. Про це повідомляє Reuters.
Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги включає $100 мільйонів на відновлення, понад $200 мільйонів на гуманітарну допомогу і ще $100 мільйонів через міжнародні організації. У липні президент Юн Сок Йоль оголосив, що його країна надасть цього року «великий обсяг військових поставок», не вдаючись до подробиць.
Цей крок зробили після того, як у липні президент Південної Кореї зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і погодився надати країні пакет допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відновленні під назвою «Українська ініціатива миру та солідарності».
- Військової допомоги Південна Корея Україні не надає. Однак у травні газета The Wall Street Journal писала, що Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів Сполученим Штатам, які ті надсилають Україні.
- У березні Південна Корея домовилася зі США про позику 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. За даними анонімних урядових джерел, Південна Корея вирішила не продавати боєприпаси, а позичити їх, щоб мінімізувати імовірність використання цих снарядів у війні в Україні. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що союзники шукають шляхи підтримати Україну, щоб допомогти захистити її свободу, але відмовилося надати деталі.