Південна Корея передала українським рятувальникам 10 машин для розмінування і 100 пікапів

Українські рятувальники отримали 10 машин механізованого розмінування й сотню пікапів від Південної Кореї.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Техніку передали Надзвичайний і Повноважний Посол Корейської Республіки в Україні Кім Хьонг Те, директор Корейського агентства міжнародного співробітництва KOICA Лі Текин і представники міжнародної делегації.

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