«Я не тряпка якась». Зеленський розповів про відносини України та Польщі

Насамперед президент подякував польському народу та колезі Анджею Дуді за допомогу, коли Зеленського запитали, чи розглядає він компроміс щодо блокади польського кордону для вʼїзду вантажівок.

Про це він сказав на пресконференції.

Президент Володимир Зеленський розповів про відносини між Україною та Польщею на тлі блокади кордону польськими перевізниками.

«Ви допомагали нам, як могли, а ми стояли за вашу незалежність. І стоїмо, як можемо. У мене були потужні стосунки з вашим Кабміном... Потім була блокада наших кордонів... Це було виживання. У нас не було Чорноморського коридору для вивезення зерна. Були проблеми зі Словаччиною і Угорщиною, а ще з найближчими друзями — Польщею. У чому може бути компроміс? Ми готові. Компроміс не всім нам вижити? Не вивезти все зерно?» — додав Зеленський.

Водночас зауважив, що коли українці відчули конфлікт українського та польського лідерів, то стали на захист Польщі.

За його словами, Україна втратила сотні мільйонів доларів, частину врожаю, і це відбувалося щодня.

«І ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслюю, що я вдячний польському народові, але ви зрозумійте мене: я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. Я просто сказав «дайте вивезти», і нам не дали. Це неправильно», — резюмував президент.

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом зустрічі.

Польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Він був розблокований з 11 грудня.