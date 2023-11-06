На кордоні з Україною польські перевізники розпочали акцію протесту. Рух для вантажівок ускладнений

Польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, через це ускладнився рух для вантажівок.

Про це 6 листопада повідомила Державна прикордонна служба України.

Після 13:00 почалось поступове блокування руху вантажівок у напрямку пунктів пропуску «Ягодин — Дорогуськ», «Краківець — Корчова» та «Рава-Руська — Гребенне». Ускладнився рух як на вʼїзд до Польщі, так і на виїзд.

Власники польських транспортних компаній разом блокують доступ до польсько-українського прикордонного переходу у Дорогуську, Польща, 6 листопада 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Організатори протесту планують пропускати по одній вантажівці на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що перекриття польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів — «це болючий удар у спину Україні, яка потерпає від російської агресії, під загрозою коридори солідарності між Україною та ЄС».

Що відбувається на кордоні з Польщею?

У понеділок, 6 листопада, після 12:00 кілька десятків польських перевізників почали блокувати три польсько-українських прикордонних переходи у польських селах Гребенне, Дорогуськ та Корчова. Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на вʼїзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

Організатори заявили, що будуть протестувати до 3 січня. Приватні машини та автобуси обіцяють пропускати без перепон.