На кордоні України та Польщі розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

На кордоні Польщі та України зняли блокаду з руху вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».

Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

З 14:00 на пункті пропуску відновили стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів — зараз вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються — вони прямуватимуть у бік Польщі.

Блокування пункту пропуску тривало понад місяць. Раніше польські перевізники заявляли, що продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року.