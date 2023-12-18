Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

Польські перевізники сьогодні, 18 грудня, знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Пункт пропуску заблокували після 15:00 за київським часом. Організатори протесту планують пропускати лише по одній вантажівці на годину. Водночас вони пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру й ті, що перевозять тварин, продукти, які швидко псуються, тощо.

Також протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.

Блокування пункту пропуску може тривати до 8 березня 2024 року. До перевізників приєдналися і фермери. Один із організаторів протестів, лідер люблінського відділення партії «Конфедерація» Рафал Меклер, стверджує, що їхні головні вимоги — це припинення імпорту цукру з України, виплата субсидій і компенсації для виробників кукурудзи.