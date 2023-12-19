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Суддя Тандир просить відправити його у військо замість СІЗО. Він збив нацгвардійця на блокпості

Автори:
Ганна Мамонова, Олександра Амру
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Голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир просить змінити запобіжних захід — замість СІЗО відправити його у військо.

Це він заявив на засіданні Святошинського суду Києва, передає кореспондентка «Бабеля».

Суддя подав клопотання до прокуратури змінити йому запобіжний захід — замість утримання в СІЗО відправити у військо. Така можливість передбачена 616 статтею кримінально-процесуального кодексу (вона зʼявилася після повномасштабного вторгнення).

Тандир також зазначив, що він офіцер запасу, а військову службу планує проходити в бойовій частині, «а не папірці перекладати».

«Користі, сидячи в СІЗО, я державі не принесу», — сказав Тандир.

Прокурор пояснив, що поки звернення Тандира він не бачив, тож не перевіряв його придатність до військової служби та інші деталі.

  • 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
  • Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.
  • 15 грудня «Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця.
  • Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Останній раз йому продовжили строк утримання до 25 грудня 2023 року. У Святошинському суді Києва почався процес проти нього. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.