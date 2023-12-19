Суддя Олексій Тандир заперечує, що йому платили зарплату, поки він сидить у СІЗО

Суддя Олексій Тандир заперечує, що йому платили зарплату, поки він сидить у слідчому ізоляторі.

Це він заявив на засіданні Святошинського суду Києва, передає кореспондентка «Бабеля».

За словами судді, йому пів року не переказували на банківську картку зарплату.

«В кінці листопада — на початку грудня мені вперше виплатили зарплату за сім місяців. Це чисто нарахована зарплата. Там податки. Близько 20 відсотків і так далі. Навіть ті суми, які зазначені в пресі, вони не такі як є. Чомусь ніхто не питає, що мої діти їдять, коли я знаходжусь в СІЗО», — сказав Тандир.

«Бабелю» 13 грудня в управлінні Держсудової адміністрації в Київській області повідомили, що з моменту аварії на блокпості в Києві судді нараховують в Макарівському районному суді Київської області посадовий оклад. Він становить 63 тисячі гривень. Надбавки за вислугу років і за науковий ступінь з Тандира зняли. Також йому не виплачують надбавку за адміністративну роботу — Тандир після арешту склав із себе повноваження голови суду.

Заробітна плата Тандира з надбавками була приблизно 100 тисяч гривень. З березня по травень 2023 року Тандир загалом отримав винагороду на суму 305 867 гривень.