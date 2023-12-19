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«Укрзалізниця» додала вагони на найпопулярніші рейси

Автор:
Ліза Бровко
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Через зростання попиту на подорожі «Укрзалізниця» додала вагони на найбільш завантажені напрямки.

Про це пише пресслужба перевізника.

Додаткові місця зʼявляться на рейсах:

  • № 67/68 Київ — Варшава;
  • № 7/8 Чернівці — Київ;
  • № 88/87 Ковель — Запоріжжя;
  • № 98/97 Ковель — Київ;
  • № 194/193 Кривий Ріг — Ясіня;
  • № 192/91 Львів — Київ.

Квитки вже можна замовити в застосунку.

Раніше «Укрзалізниця» призначила святковий «Різдвяний експрес» у Києві та Львові. Також на зимові свята перевізник призначив додаткові поїзди в напрямку Львова, Карпат і Одеси, а ще додатковий рейс Київ — Львів.