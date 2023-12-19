«Укрзалізниця» додала вагони на найпопулярніші рейси

Через зростання попиту на подорожі «Укрзалізниця» додала вагони на найбільш завантажені напрямки.
Про це пише пресслужба перевізника.
Додаткові місця зʼявляться на рейсах:
- № 67/68 Київ — Варшава;
- № 7/8 Чернівці — Київ;
- № 88/87 Ковель — Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 194/193 Кривий Ріг — Ясіня;
- № 192/91 Львів — Київ.
Квитки вже можна замовити в застосунку.
Раніше «Укрзалізниця» призначила святковий «Різдвяний експрес» у Києві та Львові. Також на зимові свята перевізник призначив додаткові поїзди в напрямку Львова, Карпат і Одеси, а ще додатковий рейс Київ — Львів.
- До цього УЗ запустила «Лижний експрес» до гірськолижного курорту Славське.