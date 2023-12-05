«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на зимові свята

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди в напрямку Львова, Карпат і Одеси на зимові свята, реагуючи на підвищений попит серед українців.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Так, поїзд № 27/28 Київ — Мукачеве призначили на 22, 25, 28, 31 грудня та 3, 6, 9 січня з Києва. Поїзд відправлятиметься о 08:18, а прибуватиме до Мукачевого о 19:30. У зворотному напрямку, з Мукачевого, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 07:26 і прибуватиме до Києва о 18:10.

Поїзд № 191/192 Київ — Львів відправлятиметься зі Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 грудня, а також 1, 5, 6, 7, 13, 14 січня об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09. З Києва поїзд відправлятиметься в ті ж дати, крім 1 січня, о 07:37, та прибуватиме до Львова о 17:21.

Поїзд № 167/168 Одеса — Львів відправлятиметься зі Львова 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:14. З Одеси поїзд виїздитиме в ті ж дати о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Своєю чергою, поїзд № 115/116 Київ — Одеса їхатиме з Києва 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, а також 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 08:00 та прибуватиме до Одеси о 18:58. Зворотно, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати об 11:09 та прибуватиме до Києва о 20:42.

Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.