«Укрзалізниця» підвищить ціни квитків на деякі міжнародні рейси для того, щоб зменшити збитки від пасажирських перевезень.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

На 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ. При цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелму та зворотно зросте так: на поїзди з Дніпра — у межах 4—11%, з Харкова — 17—48%, з Києва — 15—47%.

У межах 3% зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишлю. На проїзд в «Інтерсіті+» Київ — Перемишль — Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — на 37—49%.

Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешту.

Нові тарифи почнуть діяти з 10 грудня 2023 року. До 10 грудня, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну.

«Укрзалізниця» ухвалила рішення підняти ціни на деякі квитки, бо щороку збитки від пасажирських перевезень становлять понад 12 млрд гривень. Це також дозволить утримати вартість квитків для проїзду всередині України.