На 2024 рік «Укрзалізниця» призначила 14 нових рейсів. Що змінилося

На 2024 рік «Укрзалізниця» призначила 14 нових рейсів: 11 внутрішніх і 3 міжнародні. Крім того, перевізник покращив 19 рейсів по Україні та за кордон, а також призначив нові сполучення для регіонів.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Зокрема, на міжнародному напрямку:

призначили новий поїзд № 119/120 Дніпро — Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави. Цей потяг на 4 години пришвидшує дорогу до столиці Польщі з Дніпра, як порівняти з рейсом через Перемишль;

зі зручною стиковкою в напрямку Варшави. Цей потяг на 4 години пришвидшує дорогу до столиці Польщі з Дніпра, як порівняти з рейсом через Перемишль; нові міжнародні поїзди Чоп — Відень і Чоп — Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

На внутрішніх маршрутах:

№ 51/52 Одеса — Запоріжжя курсуватиме через день через Дніпро до Одеси;

курсуватиме через день через Дніпро до Одеси; № 129/130 Кременчук — Чернівці курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком й альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст;

курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком й альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст; № 216/215 Запоріжжя — Чернівці курсуватиме щоденно і поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром і Запоріжжям;

курсуватиме щоденно і поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром і Запоріжжям; № 193/192 Кривий Ріг — Ясіня курсуватиме через день і вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;

курсуватиме через день і вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами; № 345/346 Ужгород — Чернівці курсуватиме щоденно через популярний гірськолижний курорт у Славську;

курсуватиме щоденно через популярний гірськолижний курорт у Славську; № 28/27 Київ — Мукачево заклали в розкладі на пікові дати. Денний потяг поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям.

заклали в розкладі на пікові дати. Денний потяг поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям. № 145/146 Суми — Рахів дасть сполучення з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;

дасть сполучення з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття; № 365/366 Луцьк — Рахів прямуватиме через Моршин, Долину, Калуш, Франківськ, Яремче, Буковель, Ворохту. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю;

прямуватиме через Моршин, Долину, Калуш, Франківськ, Яремче, Буковель, Ворохту. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю; № 368/367 Луцьк — Ужгород зʼєднає Луцьк зі Львовом, Мукачевом і Чопом.

зʼєднає Луцьк зі Львовом, Мукачевом і Чопом. Інтерсіті № 747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно через Хмельницький та Вінницю.

курсуватиме щоденно через Хмельницький та Вінницю. Інтерсіті № 745/746 Київ — Львів, який дасть ранкове сполучення Львову та Києву.

Також стануть щоденними потяги № 5/6 Запоріжжя — Ясіня, № 40/39 Запоріжжя — Солотвино і поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.

Поїзд № 25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда № 357/358 Київ — Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.

Новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляли з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7 000 користувачів мобільного застосунку «Укрзалізниці» висловили свою думку щодо цього.