«Укрзалізниця» призначила святковий «Різдвяний експрес» у Києві та Львові

«Укрзалізниця» призначила святковий «Різдвяний експрес» — казковий ретро-поїзд на паровозній тязі. Експреси курсуватимуть 23, 24, 30, 31 грудня у Києві та Львові.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Різдвяні експреси у Києві відправлятимуться двічі на день: о 10:27 та о 12:40. У Львові поїзди відправлятимуться тричі на день: о 10:05, о 13:00 та о 15:20.

Квитки вже у продажу в застосунку та чат-ботах «Укрзалізниці»:

Для Києва: за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Казковий;

Для Львова: за запитом Львів — Львів-Казковий.

На пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паровоза, а у вагонах очікуватиме розважальна програма для дітей, смаколики та подарунки.