«Укрзалізниця» призначає додатковий рейс Київ — Львів на зимові свята

Зворотно вирушватиме 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05 і прибуватиме до Києва о 14:10. На цьому напрямку також можна зробити пересадку по Львову з варшавського рейсу через Рава-Руську.

З Києві поїзд виїжджатиме 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме до Львова о 20:56.

Допоки електропоїзд Skoda курсуватиме до Львова, до Черкас маршрутом №729/73 відвозитиме потяг з сидячих вагонів зі зміненим графіком.

Ще один додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець (через Львів) вирушатиме зі столиці 23 та 29 грудня о 10:24 і прибуватиме до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 23 і 29 грудня о 8:26 і прибуватиме до Києва о 18:44.

Квитки на найближчі дати можна купити в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.