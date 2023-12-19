Прокуратура розслідує просідання ґрунту над станцією метро «Деміївська»

Правоохоронці та експерт оглянули місцевість над станцією метро «Деміївська» у Києві, де виявили просідання ґрунту, появу тріщин на асфальті, а також просідання павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

Результати огляду передадуть експертному закладу, щоб їх врахували під час будівельно-технічної експертизи. Вона має встановити технічний стан перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», а ще — причини виникнення аварійної ситуації.

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Наразі в Києві ведуть кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка призвела до протікання води в тунелі київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Закриття метро в Києві

8 грудня Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Вони не працюватимуть упродовж шести місяців — там триватиме ремонт через нові тріщини і потрапляння води в тунелі. Однак з 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» лінією метро на ділянці закритих станцій.

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський назвав три ймовірні причини появи тріщин: неякісна робота генпідрядника — немає гідроізоляції та хімзакріплення тунелю, активність річки Либідь і геологічні умови (пливуни й торфовище). Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Пізніше в медіа зʼявилася інформація, що станції «Почайна» і «Тараса Шевченка» теж закриють на час ремонту. Зараз цю інформацію спростувала КМДА.