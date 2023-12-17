Депутату, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, обрали запобіжний захід

Депутату Керецьківської сільської ради, який 15 грудня підірвав гранати під час засідання, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний депутат намагався вплинути на ухвалення рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного. Потім він вийшов із сесійної зали, а повернувшись, дістав із кишень куртки три вибухові пристрої й кинув на підлогу. За яких обставин депутат придбав вибухові пристрої, суд не зміг встановити.

Про тримання під вартою без внесення застави клопотав прокурор. Адвокати і сам депутат не заперечували проти задоволення цього клопотання, кажуть у суді.