Депутат Керецьківської сільради, який підірвав там гранати, отримав підозру в організації теракту

Депутат Керецьківської сільради, який учора підірвав там три гранати, отримав підозру в організації терористичного акту. Йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Депутату закидають ч. 2 ст. 258 КК, за якою загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, він 15 грудня в селі Керецьки (Закарпатська область) під час засідання сесії сільради кинув у залі три бойові гранати. Всі вони вибухнули, поранивши всіх присутніх і самого депутата.

За оновленими даними, поранення дістали 23 людини включно з депутатом. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Стан шістьох людей важкий. Двоє людей у критичному стані. Підривник в лікарні під наглядом медиків і правоохоронців.