На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільської ради — 26 людей постраждали

Сьогодні, 15 грудня, один із депутатів під час засідання підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. За попередньою інформацією, 26 людей поранено, шість із них у важкому стані.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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У першому повідомленні поліція вказала, що підривник гранати нібито загинув, проте згодом уточнила — він живий. Зараз медики проводять його реанімацію. Також поліція опублікувала відео моменту підриву гранат. На ньому видно, як чоловік заходить до сесійної зали, закриває собою єдиний вихід і кидає дві гранати на підлогу, після чого вони вибухнули. Була і третя граната — він її активував, судячи з усього, у руках. Там вона і вибухнула.

За інформацією видання Mukachevo.net, гранати нібито підірвав депутат сільської ради від партії «Слуга Народу» Сергій Батрин.

Поліція кваліфікувала підрив як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК). Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 КК (терористичний акт), оскількі такі злочини — це підслідність СБУ.

Тим часом місцеве видання Mukachevo.net пише, гранати підірвав депутат сільської ради від партії «Слуга Народу» Сергій Батрин. Його імʼя називає і «Суспільне».