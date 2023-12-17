Україна і Румунія владнали 20-річну суперечку щодо каналу «Дунай — Чорне море»

Україна та Румунія вирішили 20-річну суперечку, повʼязану з облаштуванням глибоководного суднового ходу «Дунай — Чорне море».

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Він зазначив, що спір стосувався зобовʼязань України за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Стрілець повідомив, що суперечку вдалось «остаточно залагодити» на полях 9-ї наради сторін Конвенції Еспо в Женеві.

«Ми виконали «домашню роботу» і здолали довгий шлях щодо приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого», — наголосив міністр.

Суперечка України та Румунії

Міждержавний спір стосовно каналу «Дунай — Чорне море» тривав ще з 2004 року, відколи Україна запустила плавання в «експериментальному режимі». Європейська комісія і Румунія мали претензії через природоохоронний статус дельти та відсутність оцінки впливу судноплавства на навколишнє середовище.

Для вирішення суперечки у січні 2005 року на основі Конвенції Еспо створили Комісію для формування науково обґрунтованої думки щодо можливих наслідків транскордонних впливів під час реалізації та використання каналу «Дунай — Чорне море».