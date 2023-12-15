Суддю Київського апеляційного суду відсторонили від роботи. Його та ще трьох суддів підозрюють в отриманні хабаря

Суддю Київського апеляційного суду відсторонили від роботи до 30 січня 2024 року. Це один із чотирьох суддів, підозрюваних у корупції.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Йдеться про суддю Віктора Глиняного. 7 грудня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яка склала майже 5 мільйонів гривень. Як повідомляє САП, заставу внесли, тож на підозрюваного наклали необхідні процесуальні обовʼязки.