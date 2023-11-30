Суддів Київського апеляційного суду викрили на хабарі $35 тисяч

НАБУ і САП 29 листопада викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі $35 тисяч за ухвалення «потрібного» рішення.

Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу про скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав заплатити.

Гроші передали 28 листопада — $10 тисяч суддя-посередник залишив собі, а $25 тисяч поклав у коробку з-під віскі, яку мав передати колегам. Ті уже поділили отримане між собою.

Під час обшуків за місцем проживання суддів детективи вилучили ці гроші.

Попередньо, справу кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.