Суддям Київського апеляційного суду, яких викрили на хабарі, оголосили підозру

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду, яких напередодні викрили на одержанні хабаря у $35 тисяч за ухвалення «потрібного» рішення.

Про це пише САП.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України — це вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою та одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою.

За даними слідства, суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу про скасування арешту майна приватного товариства. За це йому і ще трьом суддям у справі представник компанії мав заплатити.

Суддя-посередник залишив собі $10 тисяч, отриманих 28 листопада, а $25 тисяч поклав у коробку з-під віскі, яку мав передати колегам. Вони поділили гроші між собою. Їх знайшли детективи під час обшуків.