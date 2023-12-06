ВАКС обрав запобіжний захід ще одному судді Київського апеляційного суду, якого викрили на хабарі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду. Це один з чотирьох суддів, підозрюваних в корупції.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суддю відправили під варту на 60 діб — до 4 лютого 2024 року. Як альтернативу пропонують внести заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень. Хоч САП і не називає імені судді, Центр протидії корупції стверджує, що йдеться про Юрія Сливу.
- НАБУ і САП 29 листопада викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі $35 тисяч за ухвалення «потрібного» рішення. Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу про скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав заплатити.
- Раніше чотири судді Київського апеляційного суду отримали підозру. Їхні дії кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України — це вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою та одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою.
- 5 грудня 2023 року ВАКС заарештував одного з фігурантів справи, суддю Ігора Паленика.