ВАКС обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду, якого викрили на хабарі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з суддів Київського апеляційного суду, якого підозрюють в отриманні хабаря.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суддю відправили під варту до 3 лютого 2024 року з альтернативою внесення застави у розмірі 4 мільйонів гривень. Центр протидії корупції пише, що йдеться про суддю Ігоря Паленика.
- НАБУ і САП 29 листопада викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі $35 тисяч за ухвалення «потрібного» рішення. Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу про скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав заплатити.
- Раніше чотири судді Київського апеляційного суду отримали підозру. Їхні дії кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України — це вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою та одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою.