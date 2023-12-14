«Київстар» повернув голосовий сервіс і домашній інтернет майже усім абонентам

Оператор «Київстар» повідомив, що відновив голосовий сервіс і домашній інтернет для усіх абонентів.

«Голосовий сервіс підключений. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу. Мережа «Домашнього Інтернету» відновлена на 93%», — сказано у повідомленні.

Спеціалісти компанії працюють над усуненням усіх негативних факторів після хакерської атаки, що потребує часу. В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із звʼязком, але їх усувають.