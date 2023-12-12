Служба безпеки відкрила справу щодо хакерської атаки на «Київстар»

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на національний мобільний оператор «Київстар».

Провадження відкрили за вісьмома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 437 (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

За однією з версій слідства, до хакерської атаки на «Київстар» можуть бути причетні спецслужби рф. Кіберфахівці координують зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережу.