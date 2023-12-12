Служба безпеки відкрила справу щодо хакерської атаки на «Київстар»

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на національний мобільний оператор «Київстар».
Провадження відкрили за вісьмома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
- ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 113 (диверсія);
- ст. 437 (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).
За однією з версій слідства, до хакерської атаки на «Київстар» можуть бути причетні спецслужби рф. Кіберфахівці координують зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережу.
- Масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався вранці 12 грудня. У компанії повідомили, що її спеціалісти вже працюють над усуненням проблеми. Водночас абоненти «Київстару» не можуть перейти на інших операторів через національний роумінг, бо «мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів». Збій у роботі стався через хакерську атаку.