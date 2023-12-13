«Київстар» відновив сервіс голосових дзвінків, повідомив головний продуктовий директор компанії Михайло Нестор. Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням послуг передачі даних та SMS.

Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому разі абонентам рекомендують перезавантажити телефони і відключити послугу VoLTE — це можна зробити в налаштуваннях телефону.

Після повного відновлення та стабілізації роботи мережі «Київстар» приступить до підготовки та надання компенсацій усім абонентам та корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатися сервісами компанії.

Що відбувається з «Київстаром»?

Масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався вранці 12 грудня. Абоненти не можуть перейти на інші оператори через національний роумінг, звʼязок та інтернет не працюють. Є проблеми в роботі деяких терміналів і банкоматів ПриватБанку. У ДТЕК повідомили, що їхні номери контакт-центрів у мережі «Київстар» не працюють.

Служба безпеки в той день відкрила справу щодо хакерської атаки на «Київстар» за вісьмома статтями. За однією з версій слідства, до хакерської атаки на «Київстар» можуть бути причетні спецслужби рф. Кіберфахівці координують зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережу.

Пізніше зʼясувалося, що за атакою на «Київстар» може стояти ГРУ росії. Відповідальність на себе взяло російське хакерське угруповання «Солнцепек».