НБУ пояснив, як хакерська атака на «Київстар» вплинула на роботу банківської системи

За даними Національного банку, наразі є проблеми з частиною платіжних терміналів у магазинах, що працюють з використанням «Київстар». Банки вже активно вирішують цю ситуацію — переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

За інформацією від банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування наразі працює у штатному режимі.

У НБУ стверджують, що складнощів у роботі мобільних додатків банків також немає. Абоненти «Київстар» використовують для входу і підтвердження операцій не SMS-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

Національний банк України теж працює у штатному режимі, зокрема діють усі інформаційні та платіжні системи НБУ.

Що відбувається з «Київстар»

Масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався вранці 12 грудня. Абоненти не можуть перейти на інші оператори через національний роумінг. Звʼязок та інтернет не працюють. Є проблеми в роботі деяких терміналів і банкоматів ПриватБанку.

Увечері 13 грудня «Київстар» почав відновлювати голосовий звʼязок по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово. Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням послуг передачі даних і SMS. Згодом компанія надаватиме компенсації абонентам.

За злам мобільного оператора відповідальні російські хакери з угруповання «Солнцепек». Вони висловили «подяку небайдужим співробітникам Київстару». Згодом президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис співробітника.