У Kyivstar стався збій

У роботі оператора Kyivstar стався збій. В абонентів немає мобільних звʼязку та інтернету, а також вони не можуть скористатися національним роумінгом.

Такі повідомлення зʼявилися в соцмережах, зокрема люди пишуть коментарі під останньою публікацією на офіційній сторінці Kyivstar у Facebook.

Також користувачі зазначають, що не працює роутер від Kyivstar.

Сайт Kyivstar теж не відповідає, як і мобільний застосунок.

Компанія прокоментувала ситуацію й написала, що в мережі стався технічний збій, через який можуть бути недоступні звʼязок та інтернет у деяких абонентів. Фахівці вже усувають проблему.

«Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», — додали в Kyivstar.