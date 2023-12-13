Президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис співробітника

Хакерам вдалося уразити кіберзахист українського оператора мобільного звʼязку «Київстар» за допомогою облікового запису одного зі співробітників.

Про це заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «наводять російські ракети або віддають свої паролі».

«Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників, і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії. Це розслідується», — наголосив Комаров.

За його словами, компанія використовувала для захисту від кіберзагроз найсучасніші технології і від початку повномасштабного вторгнення рф відбила близько 500 кібератак.

«Робили вони це, щоб покласти найбільшу телекомінфраструктуру в країні, посіяти неприємності та емоційно вразити українців — це один зі способів війни проти України», — додав президент «Київстару».

За злам мобільного оператора відповідальні російські хакери з угрупування «Солнцепек». Вони висловили «подяку небайдужим співробітникам Київстару».

Увечері 13 грудня «Київстар» почав відновлювати голосовий звʼязок по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово. Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням послуг передачі даних і SMS. Згодом компанія надаватиме компенсації абонентам.