Нардепа Шуфрича залишили під вартою ще на два місяці

Печерський суд міста Києва продовжив термін тримання під вартою народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді. Він проведе в СІЗО ще два місяці — до 9 лютого 2024 року.

Про це «Суспільному» повідомив адвокат Шуфрича Олександр Тананакін.

Адвокати Шуфрича вчергове заявили, що планують подавати апеляцію.

Справа Шуфрича

15 вересня Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він «тісно співпрацював» і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері — він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та росії «єдина історія» та що українці й росіяни — «один народ». Таким чином, стверджують в СБУ, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича.

20 вересня Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. 9 грудня Комітет Ради зі свободи слова замість Нестора Шуфрича очолив Ярослав Юрчишин — за призначення Юрчишина проголосували 247 депутатів.